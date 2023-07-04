В Україні засудили двох бойовиків "Л/ДНР", які допомагали окупантам: штурмували Дебальцево і Попасну

У в'язниці вони проведуть 10 та 13 років.

В Україні двоє полонених бойовиків отримали тюремні строки за допомогу РФ у захопленні Дебальцево і Попасну.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, бойовики перебували у складі окупаційних угруповань рф і воювали проти Сил оборони на східному фронті. Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях.

“За матеріалами СБУ їм призначено по 10 і 13 років за ґратами. 13 років тюрми отримав бойовик з позивним “Трєфа”, який ще з 2017 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення рф він обстрілював цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині зі ствольної артилерії та мінометів”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що інший засуджений - оператор-навідник бойової машини піхоти 11-го окремого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ - більш відомий, як батальйон “Восток”.

“Встановлено, що на початку 2015 року він штурмував Дебальцеве, а з 2022 – воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації)”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів з низки позицій на Таврійському напрямку.

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