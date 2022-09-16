В Україні засудили коригувальників ракетних обстрілів Черкас та Лисичанська: скільки отримали зрадники

В Україні до 10 та 12 років засудили коригувальників ракетних обстрілів Черкас та Лисичанська.

В Україні за матеріалами СБУ до 10 та 12 років засудили коригувальників ракетних обстрілів українських міст. Зокрема мова йде про удари по Черкасах та Лисичанську.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, одним з коригувальників вогню виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, “шанувальник” забороненої партії Шарія.

“Контррозвідники встановили, що від початку широкомасштабного вторгнення рф чоловік збирав і передавав російським спецслужбам координати розташування блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, а також адміністративних будівель органів державної влади та судових установ. Встановлено, що він планував не тільки передавати інформацію агресору, а й запросив у свого куратора цілий арсенал зброї. За його словами, “хотів бути готовим підтримувати війська зс рф, коли вони зайдуть на територію Черкаської області”, - розповіли в СБУ.

Крім того, у Лисичанську 27-річна місцева мешканка після вторгнення Росії була завербована росіянами. Під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк вона передавала окупантам відомості про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України, кількість бойової техніки.

“Вона корегувала вогонь російської артилерії по Лисичанську, зокрема, по району в якому проживала. Вона надсилала куратору фотознімки пошкоджених будівель і фрагментів ворожих касетних боєприпасів з місць влучань. Крім того, детально описувала точність влучання та масштаби руйнувань. У квітні контррозвідники СБУ знешкодили корегувальницю, а також встановили та затримали інших членів агентурної мережі”, - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що в Києві затримали російського агента, який намагався влаштуватися до "Азову".

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