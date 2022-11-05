В Україні засудили російську агентку "Побєда", яка "зливала" дані про підрозділи ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки продовжує викриття зрадників та інших спільників Росії.

За матеріалами Служби безпеки в Україні до 7 років ув’язнення засуджено агентку головного управління Генерального штабу ЗС Росії.

Зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисницю затримали у Житомирській області в ході спецоперації української контррозвідки у червні цього року.

"Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку. У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали прихильницю путінських військ. Під час окупації Куп'янська вона перейшла на бік російських загарбників та збирала "податки".

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