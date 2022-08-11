В Україні засудили зрадника, який передавав окупантам розвіддані та допомагав захоплювати Лисичанськ

В Україні за ґрати відправили інформатора російських спецслужб. Чоловік “зливав” окупантам розвіддані.

В Україні до 12 років в’язниці засудили чоловіка, який передавав окупантам розвідданні та допомагав росіянам захоплювати Лисичанськ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, чоловік потрапив у поле зору російської ФСБ, коли відбував покарання у колонії на території РФ. Перед повномасштабним вторгненням окупанти доправили його до України для розвідувально-підривної діяльності у районі операції Об’єднаних сил.

“Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська. Крім того, він коригував артилерійський вогонь противника по місту. За свою “роботу” він отримував від російських спецслужб грошову винагороду”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Під час затримання чоловіка у нього вилучили смартфони із голосовими повідомленнями, листуваннями в месенджерах, які підтвердили вчинення злочину.

Нагадаємо, що в Маріуполі співробітники Міськводоканалу влаштували бунт.

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