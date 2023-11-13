В Україні засудили зрадників, які наводили ракети на Краматорськ та Бахмут – який термін (фото)

В Україні вісім років за гратами проведуть двоє коригувальників, які допомагали окупантами завдавати ракетні удари по Краматорську та околицях Бахмута.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадники коригували повітряні атаки РФ на бойові позиції та військову інфраструктуру Сил оборони на Донеччині.

Серед основних "цілей" ворога були укріпрайони, а також місця можливого базування українських підрозділів ППО та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська. Також за координатами від фігурантів російські загарбники намагались завдати ударів по вогневих позиціях ЗСУ під Бахмутом.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив обом затриманим по 8 років тюрми", - йдеться у повідомленні.

Одним із засуджених виявився 20-річний мешканець Краматорська, який активно поширював прокремлівські наративи в різних соцмережах. Таким чином він потрапив до поля зору окупантів, які згодом дистанційно залучили його до співпраці.

Ще одним засудженим також є місцевий житель. Зловмисник перебував на зв’язку з окупантами через бойовика підконтрольної їм "народної міліції ЛНР".

Затриманий зрадник, який наводив ракетні удари Краматорську та Бахмуту

За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, СБУ затримала зрадників, які "полювали" на Patriot та зливали наслідки ударів по Києву та Черкасах (фото).

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