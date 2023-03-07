В Україні затримали дезертира СБУ, який залишився в окупованому Алчевську

В Україні правоохоронці затримали дезертира СБУ, який понад вісім років переховувався від слідства.

В Україні працівники ДБР затримали дезертира СБУ. Чоловік понад вісім років переховувався від слідства. Громадянина затримали у Києві.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, 2014 року після російського вторгнення до Луганської області чоловік не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому місті Алчевську.

“Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з так званої “лнр” на підконтрольну Україні територію. Однак аби ухилитися від кримінальної відповідальності, він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею. Він вирішив, що у великому місті легше загубитися, і оселився в столиці. Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного. Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що наразі чоловік перевіряється на причетність до співпраці з представниками РФ та незаконними збройними формуваннями “ЛНР”.

Громадянину загрожує до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, що працівники ДБР спільно з Національною поліцією України затримали злочинну групу, яка займалася розбоєм у Дніпрі.

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