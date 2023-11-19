В Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби з "Шахедами" – ОП (фото)

В Україні розширять мережу для боротьби з ударними безпілотниками окупантів.

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба заявив, що в Україні розширять мережу для боротьби з ударними безпілотниками.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, мобільні групи довели свою ефективність у посиленні захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів.

Мобільні групи для збиття "Шахедів" / Фото: Олексій Кулеба

Мобільні групи для збиття "Шахедів"/ Фото: Олексій Кулеба

Мобільні групи для збиття "Шахедів"/ Фото: Олексій Кулеба

"Обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів – не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами. Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємоо потужності для ще більш ефективної протидії", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об’єкти РФ.

Читайте також: