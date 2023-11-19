В Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби з "Шахедами" – ОП (фото)

В Україні розширять мережу для боротьби з ударними безпілотниками окупантів.
Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба заявив, що в Україні розширять мережу для боротьби з ударними безпілотниками.
Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, мобільні групи довели свою ефективність у посиленні захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів.
"Обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів – не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами. Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємоо потужності для ще більш ефективної протидії", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, на Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об’єкти РФ.
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