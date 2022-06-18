В Україні збільшилась кількість дітей, які загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ

В Україні збільшилась кількість дітей, які загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ

Російські окупанти вбили в Україні 323 дитини.

Станом на ранок 18 червня 2022 року понад 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 323 дитини загинуло та понад 583 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Так, 16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.

17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв отримав поранення 7-річний хлопчик.

14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт. Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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