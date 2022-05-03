В Україні збільшилась кількість дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 220 дітей, понад 406 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 220 дітей загинуло та понад 406 отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією м. Одеса загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина.

В Офісі генпрокурора також додали, що через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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