В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень від окупантів

В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень від окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей, щонайменше 417 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 417", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Так, 9 травня внаслідок обстрілу окупантами житлового масиву в м. Лисичанськ Луганської області отримав поранення 13-річний хлопець.

Нагадаємо, окупанти обстріляли школу-інтернат в Гірському на Луганщині.

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