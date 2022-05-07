В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок дій російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 223 дитини, щонайменше 410 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 633 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 травня 2022 року за офіційними даними число жертв-дітей не змінилося - 223. Зросла кількість поранених - 410. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

5 травня внаслідок обстрілу ворогом житлових будинків с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик.

4 травня колона приватних авто, які виїхали з м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області в смт. Старий Салтів, були піддані обстрілу. Внаслідок чого 6-місячна дитина, яка перебувала в одній із машин, отримала поранення, місцезнаходження іншої 13-річної дівчинки наразі невідоме.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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