В Україні з’явилася приватна ППО з дистанційними кулеметами: як це працює
В Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, яка використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами.
Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Йдеться про інноваційне рішення, яке дозволяє вражати повітряні цілі — зокрема безпілотники — за допомогою кулеметних турелей, що керуються дистанційно.
Журналістам продемонстрували принцип роботи системи: оператор може контролювати установку на відстані та наводити її на ціль у режимі реального часу.
Такі турелі, оснащені кулеметами типу М2, здатні працювати на відстані до 2 кілометрів. Основне їхнє завдання — захист критичної інфраструктури від атак дронів.
Особливістю проєкту є те, що це приватна ініціатива. Замовити подібний захист можуть підприємства або інші об’єкти, які потребують додаткового прикриття.
Експерти зазначають, що поява таких рішень демонструє активний розвиток приватного сектору в оборонній сфері. Бізнес, на відміну від державних структур, може швидше впроваджувати нові технології завдяки меншій кількості бюрократичних процедур.
Водночас публічна демонстрація таких систем викликала дискусії в мережі щодо доцільності розголошення подібної інформації в умовах війни.
Раніше Міноборони України повідомило, що Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.