ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

В Україні з’явилася приватна ППО з дистанційними кулеметами: як це працює

В Україні почала працювати приватна система ППО з дистанційними кулеметами, яка може збивати дрони та захищати інфраструктуру.

Автор публікації
Кирило Шостак
В Україні запрацював фрагмент приватної інноваційної системи ППО на основі дистанційно керованих кулеметів / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

В Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, яка використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами.

Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Йдеться про інноваційне рішення, яке дозволяє вражати повітряні цілі — зокрема безпілотники — за допомогою кулеметних турелей, що керуються дистанційно.

Журналістам продемонстрували принцип роботи системи: оператор може контролювати установку на відстані та наводити її на ціль у режимі реального часу.

Такі турелі, оснащені кулеметами типу М2, здатні працювати на відстані до 2 кілометрів. Основне їхнє завдання — захист критичної інфраструктури від атак дронів.

Особливістю проєкту є те, що це приватна ініціатива. Замовити подібний захист можуть підприємства або інші об’єкти, які потребують додаткового прикриття.

Експерти зазначають, що поява таких рішень демонструє активний розвиток приватного сектору в оборонній сфері. Бізнес, на відміну від державних структур, може швидше впроваджувати нові технології завдяки меншій кількості бюрократичних процедур.

Водночас публічна демонстрація таких систем викликала дискусії в мережі щодо доцільності розголошення подібної інформації в умовах війни.

Раніше Міноборони України повідомило, що Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie