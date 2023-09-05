В Україні змінили перелік хвороб для оцінки придатності військовослужбовців: у ЗСУ пояснили нюанси

Командування Медичних сил Збройних Сил України спільно з Міністерством охорони здоровʼя розробили зміни до розкладу хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби та служби у військовому резерві.

Про це пише "АрміяInform".

Зазначається, що нововведення зумовлені тим, що у науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо.

При цьому, перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості.

Кого стосуються зміни?

ВЛК (військово-лікарські комісії) ухвалюють рішення індивідуально, чи придатний чоловік до військової служби.

"Наприклад якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний", - мовиться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

"Наприклад, військовослужбовець мав хронічний вірусний гепатит, який ніяк себе не проявляв. Такі випадки непоодинокі. Водночас деякі особи часто маніпулюють, маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров’я. Але, знову ж таки, рішення приймаються індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Міністерством оборони України затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Нагадаємо, що в Україні воєнний стан та загальна мобілізація були подовжені до 15 листопада. Частина із військовозобов'язаних можуть повторно отримати повістки.

Також додамо, що від 1 жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, будуть зобов'язані реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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