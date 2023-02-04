В Україні змінили порядок виплат військовим: хто продовжить отримувати 100 тис. грн, а кому - уріжуть

Від 1 лютого 2023 року почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Тепер виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України 28 лютого 2022 року №168.

Заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль детально пояснив зміни.

Як зміниться виплата військовим, які на "передовій"

Він заначив, від 1 лютого виплати додаткової винагороди 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться. Однак від 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50 %.

"Тобто, якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень — це мінімальне грошове забезпечення було минулого року — то від 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тисяч гривень. На "передній" лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень — 120 тисяч гривень на місяць", - пояснив він.

Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень щомісячно

Крім військови, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Також читайте В Україні для військових від 1 лютого зміниться порядок виплат 30 тисяч гривень

Хто продовжить отримувати 30 тисяч гривень щомісячно

Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин, наголосив Рогаль.

Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Кому зменшать грошове забезпечення

Полковник підкреслив, що грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовим, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Нагадаємо, в Україні для військових від 1 лютого змінили порядок виплат 30 тисяч гривень.

Статус ВПО та виплати для переселенців: що змінилося в Україні - Олексій Бородай