В Україні змінили порядок виплати одноразової допомоги членам сімей загиблих військових: роз'яснення

Зміни стосуються оформлення документів для призначення та виплати одноразової грошової допомоги. Йдеться про 15 000 000 гривень.

Про це сказано у наказі Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року. Роз'яненння опубліували на сайті Армія Inform.

Ця допомога розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. Є винятки, крім

громадян російської федерації або республіки білорусь

осіб, які постійно проживають на територіях цих країн,

осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Як і куди подати заявку на отримання допомоги

Право на ОГД можна реалізувати з дня загибелі (смерті) військовослужбовця. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання ОГД, від її отримання, або якщо зазначені особи протягом трьох років не реалізували своє право, їхні частки розподіляються між іншими одержувачами. Для отримання ОГД необхідно особисто або через законного представника подати заяву до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації заявника.

Що нового у виплаті ОГД

Призначена сума виплачується поетапно:

на першому етапі — 1/5 від призначеної суми ОГД;

залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) — щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

Як документи потрібні для призначення та виплати ОГД

Ці докуменити оформлює військова частина. Це:

витяг з цього наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

витяг з послужного списку особової справи про склад сім’ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі (смерті) військовослужбовця додаткової винагороди.

Алгоритм опрацювання документів для призначення та виплати ОГД

1. Члени сім’ї звертаються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та подають заяву і документи (завірені копії):

2. Районний (міський) ТЦК та СП завіряє копії всіх документів і не пізніше 7 робочих днів після їх надходження надсилає до обласного ТЦК та СП за підпорядкуванням.

3. Обласний ТЦК та СП перевіряє отримані документи, зокрема такі, що підтверджують родинні зв’язки загиблого (померлого) з заявниками. Після цього документи заявників з висновком і доповіддю надсилаються до Департаменту соціального забезпечення МОУ.

4. Департамент соціального забезпечення МОУ надсилає запит до Кадрового центру ЗСУ щодо того, чи є військовослужбовець у списку бойових безповоротних втрат.

5. Після ухвалення рішення щодо призначення ОГД Департамент соцзабезпечення не пізніше 3-х робочих днів доводить це рішення до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗСУ для інформування обласних (Київського міського, районних, міських) ТЦК та СП, та готує проєкти розподілів відкритих асигнувань для виплати допомоги в порядку черговості відповідно до дати надходження документів з обласного ТЦК та СП.

Районні (міські) ТЦК та СП повідомляють заявників про рішення щодо виплати. Не пізніше 5 робочих днів від дня відкриття асигнувань обласний ТЦК та СП перераховує кошти на рахунок у банку державного сектору, зазначений отримувачем у заяві.

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