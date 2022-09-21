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В Україні змінився перелік громад в зоні бойових дій та в окупації

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В Україні змінився перелік громад в зоні бойових дій та в окупації

Харкоівська ОВА

Міністерство оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.   

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. 

Загалом у переліку наразі 327 громад.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

Нагадаємо, Верещук розповіла, що відбувається на звільненій Харківщині.

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