В Україні знайшли тіло добровольця з Британії, який зник місяць тому, – ЗМІ (подробиці)

Раніше поліцейські провели обшук у його квартирі і виявили, що вона порожня, а двері – зачинені на потрійний замок.

В Україні знайшли тіло добровольця з Великої Британії, який зник місяць тому, – 36-річного Деніела Берка.



Про це пише The Guardian.

За даними ЗМІ, українська влада поінформувала офіцерів, які займалися розшуком Деніела Берка, що знайшли тіло.

Поліція Великого Манчестера працює з сім'єю Берка та українською владою, щоб допомогти ідентифікувати тіло та повернути його до Великої Британії.

Минулого тижня мати добровольця Даян розповіла журналістам, що поліцейські обшукали його квартиру в Запоріжжі і виявили, що вона порожня, без будь-яких ознак злому, а двері зачинені на потрійний замок.

Також українська сторона використовувала системи відеоспостереження, щоб спробувати відстежити пересування бійця 11 серпня – саме тоді його бачили востаннє.

Нагадаємо, на Донеччині під обстріл окупантів потрапили іноземні волонтери, двоє з них загинули, ще двоє – отримали поранення.

Читайте також: