В Україні знешкодили майже 70 тисяч ворожих боєприпасів від початку повномасштабної війни

В Україні знешкодили майже 70 тисяч ворожих боєприпасів від початку повномасштабної війни

В Україні рятувальники знешкодили понад 68 тисяч російських боєприпасів та 1938 авіабомб від початку повномасштабної війни.

Про це під час брифінгу 19 квітня повідомив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Найбільше вибухонебезпечних предметів було знайдено на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Чернігівщині. Площу забруднення вибухівкою в Україні надзвичайники оцінюють у понад 300 тисяч квадратних метрів. І це лише на підконтрольних територіях. Оцінити масштаби замінувань на окупованих територіях наразі ДСНС не може.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вкотре наголосив, що повертатися до столиці зараз вкрай небезпечно. В області триває розмінування. Уже є трагічні випадки.

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