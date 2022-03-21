В Україні знищили чотири з десяти комплектів ударних російських армій - Арестович

Росія в Україні зазнає суттєвих втрат.

Українські захисники за 26 днів повномасштабної війни знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію. Загалом 4 армії з 10, які є у Російській Федерації.

Про це під час брифінгу 21 березня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Сьогодні я вам надам втрати ворога у дещо незвичній манері: не кількістю одиниць, а позиційно-штатними структурами. Наші війська на 26 добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 24 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків та 5 авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російських ударних армій та одну повітряну армію. Загалом 4 армії з 10, які є у Російській Федерації", - наголосив Арестович.

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