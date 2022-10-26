Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні знову оголошена масштабна тривога: висока ймовірність запуску ракет

Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні знову оголошена масштабна тривога: висока ймовірність запуску ракет

Висока ймовірність запуску ракет з території Білорусі.

В Україні ввечері 26 жовтня вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу на всій території, окрім Криму.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!

ЗМІ знову повідомляють про зліт двох російських винищувачів з території БілорусіВисока ймовірність запуску ракет.

Нагадаємо, після попередньої масштабної повітряної тривоги російський винищувач МіГ-31К приземлився на військовому аеродромі неподалік від білоруського Мінська.

alerts.in.ua / ©
alerts.in.ua

“Ця страшніша війна” – очевидці про бомбардування Охтирки

“Ця страшніша війна” – очевидці про бомбардування Охтирки

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація