В Україні знову оголошена масштабна тривога: висока ймовірність запуску ракет

В Україні ввечері 26 жовтня вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу на всій території, окрім Криму.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

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ЗМІ знову повідомляють про зліт двох російських винищувачів з території Білорусі. Висока ймовірність запуску ракет.

Нагадаємо, після попередньої масштабної повітряної тривоги російський винищувач МіГ-31К приземлився на військовому аеродромі неподалік від білоруського Мінська.

alerts.in.ua

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