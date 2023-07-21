В Україні знову підскочили ціни на АЗС: скільки коштують бензин та дизель

В Україні знову подорожчало автомобільне паливо. Середні ціни на бензин А-95 та дизель піднялися на 34 коп./л – до 48,26 грн та 47,34 грн відповідно.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що вартість бензину А-95 змінили лише кілька мереж АЗС:

Авіас – на 1 грн/л до 47 грн;

Укрнафта – на 1 грн./л, до 46,9 грн.;

U.GO – на 43 коп./л, до 48,23 грн.;

Авантаж 7 – на 1 грн/л до 45,55 грн;

Prime – на 50 коп./л до 47,5 грн.

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Найнижчі ціни на ресурс виставили у мережі VostokGaz – 43,89 грн/л. Крім того, на АЗС:

Авантаж 7 - 45,55 грн;

Укр-Петроль – 45,8 грн.;

RLS – 45,9 грн.

На дизель ціни також змінили кілька мереж. Це:

Авіас – на 1 грн/л до 47 грн;

Укрнафта – на 1 грн./л, до 45,9 грн.;

БРСМ-Нафта – на 38 коп./л, до 44,38 грн.;

U.GO – на 43 коп./л, до 46,37 грн.;

Авантаж 7 – на 90 коп./л, до 43,95 грн.;

Найдешевше дизпаливо продають у мережі VostokGaz – 43,39 грн/л. Далі йдуть:

Авантаж 7 - 43,95 грн;

Олас – 44,2 грн.;

БРСМ-Нафта – 44,38 грн.;

Укр-Петроль – 44,8 грн.;

VST, RLS – 44,9 грн.

Додамо, що ціни на пальне у великих мережах АЗС у липні зростуть ще на декілька гривень: до 55 грн за літр бензину, та до 52 грн за літр дизельного пального.

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