В Україні знову підскочили ціни на пальне: яка ситуація на АЗС

Здорожчання цін на пальне почалося від 1 липня після повернення оподаткування.

В Україні знову здорожчало пальне. Від початку вересня ціни зросли у середньому на 34 коп. за літр палива до 24,33 грн/л.

Про це повідомляє профільний портал Enkorr.

Ціни на АЗС підскочили:

OKKO – плюс 28 коп./л; 24,99 грн/л;

WOG – 33 коп./л; 24,98 грн/л;

SOCAR – 38 коп./л; 24,99 грн/л;

KLO – плюс 75 коп./л; 24,49 грн/л;

Amic – 41 коп./л; 24,10 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 34 коп./л, 23,68 грн/л.

"Найбільше цей вид пального подорожчав – на 1,2 грн/л – на автозаправних станціях мережі "Рур груп", де автогаз тепер коштує 23,5 грн/л. Найменше – 20 коп. на літрі – автомобільний газ додав на АЗС "Олас", де літр продається за 23,1 грн", – зазначили експерти.

Зауважимо, що здорожчання цін на пальне почалося від 1 липня після повернення оподаткування.

Попри це на сьогодні, кажуть експерти, їздити на "газі" все ще дешевше, ніж на бензині.

Також читайте На Херсонщині підірвалися троє саперів: за життя одного борються лікарі

"При витраті 10 л бензину на 100 км витрата газу для того самого авто становить близько 12 л. З огляду на те, що літр А-95 коштує в середньому 53,12 грн (за даними Консалтингової групи А-95), водієві в такому разі доведеться віддати за "бензинову" поїздку 531 грн. За газ він заплатить 243 грн", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, що головним фактором, який ще сприяє підвищенню цін на пальне, є невелике зростання цін на світових ринках. Однак навряд чи у вересні ціни підвищаться більше, ніж на 1-2 гривні.

Читайте також: