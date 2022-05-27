В Україні знову збільшилась кількість дітей, які стали жертвами російської агресії

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 241 дитину, понад 438 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 27 травня 2022 року понад 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 241 дитина загинула та понад 438 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- 26 травня окупанти вкотре обстріляли м. Харків з артилерії. Загинуло 8 мирних мешканців. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули, а мати в лікарні. Поранено 17 людей, в їх числі 9-річна дівчинка.
- 25 травня внаслідок обстрілу ворогом селища Борівське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення 15-річний хлопець.
В Офісі генпрокурора також додали, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 93-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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