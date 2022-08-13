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В Україні знову зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок російської агресії

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В Україні знову зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок російської агресії

Фото: gettyimages.com

Понад 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 13 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 711. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 375, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.
 
12 серпня внаслідок обстрілів окупантами смт. Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик.
 
12 серпня ворог вкотре обстріляв Донецьку область. Внаслідок цього в м. Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в м. Бахмут – двоє дітей віком 15 та 9 років.
 
11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ м. Марганця Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території області.

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