В Україні знову зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок російської агресії

Станом на ранок 13 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 711.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 375, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.



12 серпня внаслідок обстрілів окупантами смт. Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик.



12 серпня ворог вкотре обстріляв Донецьку область. Внаслідок цього в м. Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в м. Бахмут – двоє дітей віком 15 та 9 років.



11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ м. Марганця Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території області.

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