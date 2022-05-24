В Україні знову зросла кількість дітей, які загинули та зазнали поранень від рук російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 234 дитини, понад 433 поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 24 травня 2022 року понад 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинуло та понад 433 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 146, Київській - 116, Харківській - 103, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- 22 травня в лікувальному закладі м. Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслідок обстрілу окупантами.
- 20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер.
- Стало відомо, що 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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