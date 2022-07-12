В Україні знову зросла кількість дітей, які загинули та зазнали поранень від рук російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 348 дітей, понад 650 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 12 липня 2022 року майже тисяча дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 348 дітей загинуло та понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 11 липня внаслідок масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури м. Харків загинув 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2121 заклад освіти, з них 216 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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