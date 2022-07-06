Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні знову зросла кількість дітей, які загинули та зазнали поранень внаслідок агресії РФ

Дата публікації
Перегляди
171
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні знову зросла кількість дітей, які загинули та зазнали поранень внаслідок агресії РФ

Фото: Associated Press

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 346 дітей, понад 645 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 6 липня 2022 року понад 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 346 дітей загинуло та понад 645 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 346, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області. 5 липня російські війська обстріляли селище Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти, з них 215 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 133-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Росіяни примусово депортували щонайменше понад 5 тисяч дітей - Дар'я Герасимчук в ТСН

Росіяни примусово депортували щонайменше понад 5 тисяч дітей - Дар'я Герасимчук в ТСН
Наступна публікація