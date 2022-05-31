В Україні знову зросла кількість дітей, які зазнали поранень від рук російських окупантів

В Україні знову зросла кількість дітей, які зазнали поранень від рук російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 243 дитини, понад 446 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 31 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Зросла кількість поранених - 446. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 30 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків та селища Коротич Харківського району Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора також додали, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: