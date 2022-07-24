В Україні знову зросла кількість поранених дітей через війну Росії

Понад 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ.

Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – понад 684.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 54, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

Так, 23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.

Також повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 – зруйновано повністю.

Нагадаємо, у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка постраждала від російської ракети.

Читайте також: