В Україні знову зросла кількість поранених дітей через війну Росії

Понад 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ.
Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – понад 684.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 54, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.
Так, 23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.
Також повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 – зруйновано повністю.
Нагадаємо, у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка постраждала від російської ракети.
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