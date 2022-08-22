В Україні знову зросла кількість поранених від рук російських окупантів дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 373 дитини, понад 720 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, станом на ранок 22 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 373. Зросла кількість поранених - понад 723. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 21 серпня окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами території м. Зеленодольськ Дніпропетровської області. Отримав поранення 9-річний хлопчик. 21 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Баштанка Миколаївської області поранено півторарічного малюка.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Також читайте Окупанти обстріляли ракетами будинки у Вознесенську: четверо поранених дітей у важкому стані

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 180-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: