В Україні знову зросла кількість загиблих та поранених від рук російських окупантів дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 359 дітей, понад 700 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 5 серпня 2022 року понад 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 359 дітей загинуло та понад 700 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років. Стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів м. Маріуполя Донецької області на початку збройної агресії. Також в ході фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти, з них 230 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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