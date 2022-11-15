В Україні знову зросла кількість загиблих та поранених від рук російських військових дітей

Понад 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 431 дитину, понад 834 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 15 листопада 2022 року понад 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та понад 834 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 422, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, стало відомо, що 28 травня внаслідок ворожих обстрілів с. Миролюбівка Херсонської області загинула 8-річна дівчинка. 14 листопада у селищі Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни отримав поранення 9-річний хлопчик. 14 листопада біля с. Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет отримали поранення різного ступеню тяжкості троє дітей віком 5 місяців, 5 та 10 років.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці.
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