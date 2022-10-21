В Україні знову зросла кількість загиблих від рук російських військових дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 429 дітей, понад 817 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 жовтня 2022 року понад 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 429 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 259, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня с. Липці Харківської області загинув 5-річний хлопчик.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти, 326 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо, що у деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще вісьмох цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації. Офіс генерального прокурора України повідомив, що серед них було троє дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

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