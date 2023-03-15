В Україні зрадниця допомогала окупантам бомбити пункти видавання гумдопомоги у Харкові

В Україні до 15 років в’язниці засудили зрадницю, яка “наводила” російські ракети на пункти видачі гумдопомоги у Харкові.

В Україні 15 років за гратами проведе жінка, яка направляла російські ракети на пункти видачі гумдопомоги у Харкові.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як зазначається, жінка - була посадовицей одного з державних підприємства Харкова. Її на початку повномасштабного вторгнення РФ завербували російські спецслужби.

З 25 лютого по 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Крім того, жінка передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі.

“Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі. Таким чином агресор намагався залякувати громадян та поширювати панічні настрої серед мирних жителів. Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх “результатів” та коригування повторних ударів. Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання. Суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що Словаччина може сьогодні обговорити передавання Україні винищувачів МіГ-29.

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