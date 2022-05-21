В Україні зросла кількість дітей, поранених від рук російських загарбників

В Україні зросла кількість дітей, поранених від рук російських загарбників

Від початку широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 232 дитини.

​​​В Україні внаслідок російського вторгнення загинули 232 дитини, 430 зазнали поранень. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 21 травня 2022 року понад 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Так, 20 травня російські військові завдали ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова Харківської області. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.



19 травня через обстріл с. Великі Хутори Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка.



18 травня окупанти обстріляли машину волонтерів в м. Сєвєродонецьк Луганської області. Поранення отримав 17-річний хлопець.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. Водночас 172 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти намагаються запустити освітній процес і запроваджують російські стандарти та програми навчання.

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