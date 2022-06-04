В Україні зросла кількість дітей, які постраждали від рук російських загарбників

Понад 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Станом на ранок 4 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 261. Зросла кількість поранених – 465.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
В офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 187, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській –17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.
Так, 2 червня військовослужбовці армії РФ обстріляли з артилерії с.Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років.
Нагадаємо, наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці.
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