В Україні зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії

Понад 994 дитини постраждали в Україні через війну.
Станом на ранок 9 липня 2022 року в Україні зросла кількість дітей, поранених внаслідок збройної агресії Росії – понад 647.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 347.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.
Так, 7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик.
Нагадаємо, в Україні планують спростити правила вивезення дітей за кордон: що зміниться.
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