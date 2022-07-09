В Україні зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії

Понад 994 дитини постраждали в Україні через війну.

Станом на ранок 9 липня 2022 року в Україні зросла кількість дітей, поранених внаслідок збройної агресії Росії – понад 647.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 347.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Так, 7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, в Україні планують спростити правила вивезення дітей за кордон: що зміниться.

Читайте також: