В Україні зросла кількість дітей, які загинули та зазнали поранень від рук російських окупантів

В Україні зросла кількість дітей, які загинули та зазнали поранень від рук російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 339 дітей, понад 611 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 25 червня 2022 року понад 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 339 дітей загинуло та понад 611 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином. Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу, с. Вільхівка Харківського району Харківської області 16-річного хлопця.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти, з них 213 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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