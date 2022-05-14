В Україні зросла кількість дітей, які загинули від рук російських окупантів

В Україні зросла кількість дітей, які загинули від рук російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 227 дітей, щонайменше 420 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 14 травня 2022 року понад 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 12 травня в медичному закладі помер 12-річний хлопчик, який був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу м. Попасна Луганської області.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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