В Україні зросла кількість дітей, які загинули внаслідок російської агресії

Від початку широкомасштабної війни від рук окупантів постраждали понад тисяча дітей.

Станом на ранок 16 липня 2022 року окупанти вбили в Україні 353 дитини, понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 353, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

15 липня в м. Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку.

Також відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця.

15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське – 16-річна.

Нагадаємо, з'явилися останні кадри з матір’ю та донькою, яка загинула у візочку (відео, фото).

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