В Україні зросла кількість дітей, які зазнали поранень від рук російських окупантів

В Україні зросла кількість дітей, які зазнали поранень від рук російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей, щонайменше 420 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених - 420. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

12 травня військові РФ здійснили обстріл поблизу с. Добрянка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок цього отримав поранення 9-річний хлопчик.

Також 12 травня окупанти із системи залпового вогню "Град" біля с. Кар’єрне Бериславського району Херсонської області обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. Поранення отримала 10-річна дитина в одному з автомобілів.

Стало відомо, що 10 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 17-річна дівчина.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1721 заклад освіти. Водночас 139 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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