В Україні зросла кількість дітей, які зазнали поранень від рук російських окупантів

В Україні зросла кількість дітей, які зазнали поранень від рук російських окупантів

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 324 дитини, понад 593 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 917 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 324. Зросла кількість поранених - 593. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 308, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2056 закладів освіти, з них 212 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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