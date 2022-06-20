В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок російської агресії

Від дій російських загарбників 323 дитини загинули.

Понад 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 323. Зросла кількість поранених – 586.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 302, Харківській – 173, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.

19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, за даними РФ, понад 300 тисяч дітей окупанти примусово вивезли з України.

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