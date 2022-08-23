В Україні зросла кількість загиблих від рук росіян дітей: у лікарні від травм померла 15-річна дівчинка

У медичному закладі м. Львів від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Торецьк, померла 15-річна дівчина.
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 374 дитини, понад 720 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 23 серпня 2022 року понад 1097 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Росія, ймовірно, не захопить більше територій в Україні в найближчі місяці - ISW
- Переконував, що Україна та Білорусь не повинні бути незалежними - Шольц про розмову з Путіним
- Коли Україна вийде на кордони 91-го року і як закінчити війну - Жданов