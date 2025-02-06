В Україні зростає кількість військових, набраних через рекрутинг: Веніславський назвав відсоток

Мобілізація в основному відбувається через територіальні центри комплектування, однак дедалі більше військовослужбовців долучаються до ЗСУ через рекрутинг.

Процес комплектування української армії через рекрутингові механізми набирає обертів.

Про це під час брифінгу заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що мобілізація в основному відбувається через територіальні центри комплектування, однак дедалі більше військовослужбовців долучаються до ЗСУ через рекрутинг.

"На засіданнях комітету з питань національної оборони та розвідки ми розглядаємо в закритому режимі питання, пов’язані із запровадженням рекрутингових механізмів. І ми бачимо дуже позитивну динаміку", – сказав Веніславський.

За його словами, раніше лише 5% військовослужбовців залучали через рекрутинг, а 95% – через ТЦК. Наразі ж ця частка зросла більше ніж удвічі.

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"Кількість тих, кого залучаємо через рекрутинг та інші механізми укладання контрактів, суттєво збільшується, і динаміка гарна", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, в Україні готують реформу з вербування до армії молодих чоловіків віком від 18 до 25 років. Реформа перебуває на завершальній стадії розробки.