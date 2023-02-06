В Україні зростає споживання електроенергії: в "Укренерго" назвали причину

Через суттєве похолодання в Україні зростає споживання електроенергії. Відтак, в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години.

Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії зазначають, що обсяг електрики наразі недостатній для надання її у повному обсязі. Зокрема, обмеження зберігаються в Одеській, Київській областях та Києві.

"Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак росії на енергосистему України пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Наслідки російських атак відчутні не тільки під час влучань, а й, на жаль, через деякий час після цього", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК «Укренерго», в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення.

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Крім того, об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів.У посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак.

Також «Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день з 06:00 по 24:00.

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