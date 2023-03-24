В Україні зруйновані 345 мостів: скільки вже вдалося полагодити та які ремонтують в першу чергу

За час повномасштабної війни в Україні було зруйновано 345 мостів. Командування ЗСУ вирішує, які переправи відновлювати в першу чергу.

В Україні за час повномасштабної війни зруйновано 345 мостів. Наразі відновлений кожен шостий.

В ефірі “Суспільного” в рамках телемарафону офіцер управління відновлення та будівництва Державної спеціальної служби транспорту Міноборони В’ячеслав Яременко розповів, що першочерговість відновлення мостів визначає головнокомандувач ЗСУ.

“Після проведення деокупації наших територій всі структурні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту за своїми функціональними спроможностями, ми розпочали виконання відновлювальних робіт транспортної інфраструктури, а саме автомобільних мостів і залізничних. Всі ці завдання ми отримуємо від головнокомандувача ЗСУ. Вони визначають, які мости потрібно відновлювати в першу чергу. На сьогодні наші структурні підрозділи відновили 54 мости. В роботі зараз знаходиться 8 мостів”, - розповів В’ячеслав Яременко.

Також він додав, що сьогодні Збройні сили, головнокомандувач визначають почерговість відновлення. В першу чергу відновлюються ті мости, які потрібні для логістичних забезпечень Збройних сил. Інші відновляться паралельно нашими підрозділами.

“До цих робіт залучаються військово-цивільні адміністрації. У них також є свої підрозділи, які вони до цього залучають. Міст через Десну було зруйновано ракетами і снарядами. Це один із тих мостів, які ми відновили, самостійно зробивши проєкт капітального ремонту. До цього там була понтонна переправа. В Миколаївській області через річку Інгулець ідуть понтонні мости. Їх було дуже легко зруйнувати і відновити їх дуже важко. Щоб другий раз туди не повертатися, було прийняте рішення відновлювати мости по капітальному варіанту”, - додав офіцер управління відновлення та будівництва.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області.

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