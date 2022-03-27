В Україні ЗСУ розпочали невеликі контрнаступи та звільнення населених пунктів - Арестович

Контрнаступальні дії йдуть у Сумській, Харківській та продовжують їх у Київській та Херсонській областях.
В Україні ЗСУ розпочали невеликі контрнаступи та звільнення населених пунктів від російських окупантів.
Про це під час брифінгу розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович.
“Наші війська розпочали маленькі тактичні, але контрнаступальні дії у Сумській, Харківській та продовжують їх у Київській та Херсонській областях. Тобто ми йдемо у маленькі, але контрнаступи”, - наголосив Олексій Арестович.
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