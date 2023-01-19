В українських біженців у Польщі все частіше проявляються ознаки ПТСР: які симптоми і що робити

Українські біженці потребують психологічної та навіть психіатричної підтримки, адже вони живуть у постійному страху.

Українці, які змушені через повномасштабне вторгнення РФ залишати свою Батьківщину, прибувають до Польщі у поганому психічному стані. Сусідня країна допомагає їм фінансово і соціально, однак не із переживаннями.

Про це повідомляє видання OKO.press.

Українці, які прибувають до Польщі після війни, відчувають надмірний стрес, переживають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і важко адаптуються до нових умов у сусідній країні, констатує психолог, президент Польського психологічного товариства в Ольштині Анджей Кендзірскі.

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"У біженців часто виникає "синдром вижилого". Ці люди щасливі, що вижили, і водночас відчувають постійний страх за своїх близьких, які залишилися в Україні. Цей страх стає постійним і викликає хвилювання. Вони потребують психологічної та навіть психіатричної підтримки. Бо це серйозні ситуації, які часто вимагають втручання спеціалістів", — каже психолог.

За словами польського професора Міхала Білевича, на посттравматичний стресовий розлад страждає понад половина українських біженців.

"Важливо насамперед надати їм можливість лікування", — каже професор Міхал Білевич із Центру дослідження упереджень факультету психології Варшавського університету.

Поляк Каєтан Врублевський, який від початку повномасштабної війни допомагає українцям, каже, що ті українські біженці, які зараз прибувають до Польщі, порівняно з тими, які тікали на початку широкомасштабного вторгнення, більш виснажені, розчаровані й перебувають в гіршому стані.

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"Є різниця між першою хвилею біженців, які втекли на початку війни в Україні, і тією, яка тільки починається. Кожна наступна група українців, які прибувають до Польщі, після багатьох місяців війни більш виснажена, розчарована, перебуває в гіршому стані", - каже журналіст і активіст Каєтан Врублевський, який допомагає українцям.

За словами самих українців, які нині тимчасово у Польщі, напад РФ і вимушений переїзд призвели до того, що для них "все втратило сенс"

"Я зрозуміла, що повертатися нікуди. Миколаїв постійно перебуває під обстрілами. Поки що в місті немає води. А я перебуваю у все гіршому психічному стані. Для мене це абсолютно нова ситуація. Це не просто життя на новому місці. Я зрозуміла, що втратила все, що мала. Мені майже 40, і я не маю нічого. Те, чим я займалася останні кілька років, втратило сенс. Звідки я беру силу? Я відповідаю за дітей. Я не можу дозволити собі бути апатичною чи поганим настроєм", — каже Тетяна, яка з 11-річним сином та 6-місячною донькою виїхали з Миколаєва.

За офіційними даними, від 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнули понад 9,2 мільйона осіб. Щодня до Польщі в’їжджає близько 20 тисяч українців.

Нагадаємо, посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що більшість українських біженців хочуть повернутися на Батьківщину після війни.

Як повідомлялося, українці у Польщі розповіли, як святкували цьогорічне Різдво у сусідній країні, котра прихистила їх від від куль ворога. Біженці кажуть, що, попри те, що вони у відносній фізичній безпеці, особливо святкового настрою в повітрі не відчувається.

Опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

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