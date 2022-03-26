В українських біженців за кордоном виникають проблеми з легалізацією: прикордонники нагадали про важливий нюанс

В українських біженців за кордоном виникають проблеми з легалізацією: прикордонники нагадали про важливий нюанс

Згідно з вимогами українського законодавства, при виїзді за кордон проставляння у паспортах відміток про перетинання кордону не є обов'язковим і здійснюється на вимогу громадян.

Прикордонники радять українцям при виїзді з Батьківщини проставляти відмітку про перетин кордону, щоб не стикатись із перешкодами при легалізації в інших країнах.

Про це повідомили в Державній прикордонній служба України.

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"До Держприкордонслужби надходить інформація, що зараз чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном через неможливість підтвердити факт перетинання кордону. У зв'язку з зазначеним, рекомендуємо громадянам України, які планують шукати тимчасовий прихисток закордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників ДПСУ щодо проставляння відповідних відміток", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що згідно з вимогами українського законодавства, при виїзді за кордон проставляння у паспортах громадян України відміток про перетинання кордону не є обов'язковим і здійснюється на вимогу громадян.

Нагадаємо, що за добу 25 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 66 тисяч осіб та 14 тисяч транспортних засобів. До України за минулу добу прибули понад 21 тисяча осіб. Більше 18 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що планують стати на захист Батьківщини.

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